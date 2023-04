Irre Wrestling-Einlage! Ronaldo verliert die Nerven

Der Weltstar verlor auch kurzzeitig die Nerven und hatte Glück, dass er nicht vom Platz flog. In der 57. Minute lief er bei einem Zweikampf auf Gegenspieler Gustavo Cuéllar auf, der versuchte, ihm den Weg zum Ball zu versperren. CR7 nahm seinen Kontrahenten daraufhin in den Schwitzkasten und riss ihn geradezu zu Boden. Die Szene erinnerte mehr an Wrestling als an Fußball.