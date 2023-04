Tuchel: FC Bayern "kein Klub im Niedergang"

Dem deutschen Rekordmeister droht nach dem 0:3 auf der Insel das dritte Aus in der Runde der letzten Acht in Serie. Im vergangenen Jahr war gegen Außenseiter FC Villarreal Endstation, in der Saison davor scheiterten die Münchner unglücklich an Paris St. Germain. Eine vergleichbare Negativserie gab es zuletzt 2009.