2. Liga: SV Darmstadt 98 – Karlsruher SC (Freitag, 18:30 Uhr)

Am Freitag trifft Darmstadt auf Karlsruhe. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Nach der 0:1-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag ist der SV Darmstadt 98 um Wiedergutmachung bemüht und will diesmal wieder als Sieger vom Platz gehen. Die Konkurrenz muss schließlich auf Distanz gehalten werden. Der Karlsruher SC schlug DSC Arminia Bielefeld am Sonntag mit 4:2 und hat somit Rückenwind. Eine klare Angelegenheit war das Hinspiel nicht. Darmstadt siegte knapp mit 2:1.