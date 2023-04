2. Liga: Hamburger SV – FC St. Pauli (Freitag, 18:30 Uhr)

St. Pauli fordert im Topspiel den Hamburger SV heraus. Jüngst brachte der 1. FC Kaiserslautern dem HSV die sechste Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt des FC St. Pauli ernüchternd. Gegen Eintracht Braunschweig kassierte man eine 1:2-Niederlage. Im Hinspiel siegte St. Pauli bereits sehr deutlich mit 3:0.

Für den FC St. Pauli spricht die starke Bilanz von zehn Siegen aus den letzten zehn Spielen. Damit stellt der Gast die beste Rückrundenmannschaft. Mit 47 gesammelten Zählern hat die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler den vierten Platz im Klassement inne. Wer St. Pauli besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 28 Gegentreffer kassierte der FC St. Pauli. Nach 27 Spielen verbucht St. Pauli 13 Siege, acht Unentschieden und sechs Niederlagen auf der Habenseite. Der FC St. Pauli tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.