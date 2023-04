Handball: Knockout! Drama im EHF-Viertelfinale der Füchse Berlin

Rund fünf Minuten vor Schluss kommt es zu einem üblen Zusammenprall im Viertelfinal-Rückspiel der Füchse Berlin in der European League. Der Berliner Torhüter wird danach vom Platz gestellt.

Eigentlich sollte der Sport im Vordergrund stehen beim Viertelfinal-Rückspiel in der EHF European League zwischen den Füchsen Berlin und den Schweizern der Kadetten Schaffhausen.

Nach der 33:37-Niederlage im Hinspiel musste also eine Aufholjagd und ein Sieg mit mindestens fünf Toren für den Einzug ins Final-Four-Turnier her. Und tatsächlich: Rund fünf Minuten vor Spielende führten die Füchse in heimischer Halle schon mit vier Toren (28:24).