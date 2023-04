Olaf Thon glaubt an Schalke-Rettung

„Selbstverständlich, obwohl wir das wohl schwerste Restprogramm mit nur zwei Heimspielen haben. Aber wer hätte denn Weihnachten einen Pfifferling auf Schalke gegeben und geglaubt, dass wir Mitte April mit Stuttgart zusammen auf dem Relegationsplatz sind? Da muss ich sagen: Chapeau an die Mannschaft und an alle Verantwortlichen“, erklärte er bei SPORT1 .

Reis‘ „Meisterleistung“

Vor allem in der Verpflichtung von Thomas Reis nach dem 10. Spieltag sehe der Ex-Nationalspieler einen Wendepunkt in der Saison. Die Arbeit des 49-Jährigen sei ausschlaggebend für die positive Entwicklung.

Nach dem Sieg über Berlin zog Königsblau an den Hauptstädtern vorbei und findet sich punktgleich mit dem VfB Stuttgart auf Platz 17 wieder. Am kommenden Spieltag steht für Schalke ein schweres Auswärtsspiel beim SC Freiburg an.