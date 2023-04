Champions League: Unglaubliche Trefferquote! "Benzema ist ein Schrecken für die Blues"

Deshalb sind Ancelottis alte Männer so stark

Karim Benzema ist dem FC Chelsea bestens bekannt. Blickt man nun auf die Zahlen, dürfte der Respekt aus London nicht kleiner werden. Aber nicht nur gegen die Blues trifft Benzema wie er will - ganz England scheint für ihn eine Spielwiese zu sein.

„Einen Schrecken für die Blues“, schreibt die spanische Sportzeitung As - und meint dabei nicht nur Karim Benzemas Treffer aus dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Chelsea.

Denn in den bisherigen fünf Partien zwischen Real und Chelsea traf der 35-Jährige beeindruckende sechsmal. An der Stamford Bridge ist der Franzose gefürchtet und wird seinen Gegenspielern um Altstar Thiago Silva wieder einmal alles abverlangen, sobald der Anpfiff am Dienstagabend (Chelsea - Real um 21 Uhr im LIVETICKER) ertönt.