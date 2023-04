Champions League: FC Chelsea - Real Madrid LIVE im TV, Stream und Ticker - Real mit Top-Elf gegen die Blues

Showdown in der Champions League!

Am Dienstagabend trifft im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals der FC Chelsea auf Titelverteidiger Real Madrid. Als großer Favorit aufs Weiterkommen gilt nach dem 2:0-Hinspielsieg der spanische Gigant, der auch in diesem Jahr wieder heißer Anwärter auf den Henkelpott gilt. Anpfiff der Partie ist um 21:00 Uhr an der Stamford Bridge.