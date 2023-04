Formel 1: Brutaler Übergriff auf Ex-Pilot Doornbos! Rolex-Uhr und Handy gestohlen

Der ehemalige Formel-1-Pilot Robert Doornbos wird Opfer eines brutalen Überfalls mitsamt Diebstahl. Die Beute erinnert dabei an vergangene Kriminalfälle um Charles Leclerc und Lando Norris.

Der ehemalige Formel-1-Pilot Robert Doornbos, der von 2005 bis 2006 für Minardi und Red Bull an insgesamt elf Rennen teilgenommen hatte, wurde bereits im März in der Nähe seines Zuhauses in Amsterdam brutal überfallen.