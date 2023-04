Österreich: Trainer Jaissle vor dem Aus bei RB Salzburg?

Matthias Jaissle hat sich im Red-Bull-Kosmos in Windeseile einen Namen gemacht und bekam viele Vorschusslorbeeren. Doch nun gibt es mächtig Gegenwind.

Vor dem Spitzenspiel in der österreichischen Liga am Sonntag zwischen dem Tabellenzweiten Sturm Graz und Spitzenreiter Red Bull Salzburg rumort es gewaltig bei den Mozartstädtern.

Red-Bull-Trainer Matthias Jaissle steht in der Kritik. Neben sportlichen Gründen - Pokal-Aus und drei Unentschieden in den zurückliegenden vier Spielen - soll es atmosphärische Störungen im Team geben.

Nach SPORT1-Informationen sollen einige Spieler nicht mehr zufrieden sein mit dem 35-Jährigen - gerade was den persönlichen Umgang und die Weiterentwicklung des Teams angeht. Jaissle, der ob seines frühen Aufstiegs in den Medien bereits als Shootingstar der Trainer-Szene und Kronprinz von Ralf Rangnick gefeiert wurde, wurde auch schon in der Bundesliga gehandelt.