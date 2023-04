Zentner selbstbewusst vor Aufeinandertreffen mit den Bayern

Mainz-Profi Robin Zentner geht voller Optimismus in das Duell mit Bayern München.

Torwart Robin Zentner vom formstarken Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 geht voller Optimismus in das Duell mit Tabellenführer Bayern München. „Wir gehen mit einem großen Selbstvertrauen in das Spiel“, sagte der 28-Jährige in einer Medienrunde.