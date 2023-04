Laureus Awards werden wieder vor Ort in Paris verliehen

Anzeige

In Paris werden am 8. Mai die Laureus Awards stattfinden © Laureus

SPORT1

Die Laureus Awars werden erstmals nach der Covid-19-Pandemie wieder vor Ort in Paris stattfinden. Am 8. Mai werden dort neben Lionel Messi, Rafael Nadal und Co. die besten Sportler und Teams für ihre Erfolge aus dem Jahr 2022 geehrt.

Die prestigeträchtigen Laureus Awards kehren nach Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 2023 wieder zurück zu einer Preisverleihung vor Ort in Paris.

Am 8. Mai werden dort die Gewinner der Preisverleihung bekanntgegeben - mit dabei sind Größen wie Lionel Messi oder PSG-Teamkollege Kylian Mbappé, die beide für den Laureus World Sportsman of the Year Award nominiert sind, wie auch NBA-Superstar Stephen Curry.

Um die gleiche Auszeichnung konkurriert auch Tennis-Ikone Rafael Nadal, der im vergangenen Mai in Paris seinen 14. French-Open-Titel holte und dadurch mit 22 Titeln die Liste der Grand-Slam-Champions bei den Männern anführt. Bei den Frauen triumphierte Iga Swiatek 2022 ebenfalls in Roland Garros und wurde nach ihrem Sieg bei den US Open für die Kategorie Laureus World Sportswoman of the Year nominiert.

Bei der Preisverleihung sollen aber nicht nur die Stars, sondern auch Mannschaften ihre Lorbeeren bekommen. Für den Laureus Team of the Year Award wurden neben der argentinischen Nationalmannschaft des Fußballs auch die französische Rugby-Mannschaft nominiert.

Auch Rugby-Weltmeisterschaft und Olympische Spiele werden in Paris ausgetragen

Die Laureus World Sports Awards 2023 bilden den Auftakt zu einer Reihe von Großereignissen wie die diesjährige Rugby-Weltmeisterschaft und die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2024, die alle in der französischen Hauptstadt stattfinden.