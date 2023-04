Schach-WM: "Nepo" nach siebter Partie wieder vorne

Nach der siebten Partie der Schach-WM in Astana liegt Jan Nepomnjaschtschi erneut in Führung.

Jan Nepomnjaschtschi hat nach der siebten Partie der Schach-WM in Astana erneut die Führung übernommen. Der 32 Jahre alte Russe siegte am Dienstag im Duell mit dem Chinesen Ding Liren und liegt nun mit 4:3 in Front. Für den WM-Titel sind 7,5 Punkte nötig.