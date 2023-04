Wegen Yann Sommer: Ex-Torhüter Jörg Stiel watscht Didi Hamann ab

Neuer-Comeback? "Bin mir sicher, dass Manu es nochmal wissen will"

„Ich verstehe diese Debatte nicht“ sagte der Schweizer und frühere Schlussmann von Borussia Mönchengladbach über Sommer in einem ran -Interview.

Und ergänzte: „Gerade wenn ich dann ehemalige Torhüter höre, die sich kritisch äußern, frage ich mich, ob die alle schon vergessen haben, welche Fehler sie in ihrer Karriere gemacht haben.“

Sommer-Kritik: Stiel watscht Hamann ab

„Manche Experten sollten sich mal hinterfragen, ob sie sich überhaupt zu gewissen Themen äußern sollten. Was redet zum Beispiel Didi Hamann über Torhüter? Stand er jemals im Tor?“, so Stiel.

Debatte mit Blick auf Neuer „die lächerlichste Frage“

„Die lächerlichste Frage ist in dem Zusammenhang, ob Manuel Neuer solche Bälle gehalten hätte. Einen solchen Schwachsinn habe ich noch nie gehört. Da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Der Konjunktiv schießt weder Tore, noch hält er Bälle“, ereiferte sich der 55-Jährige weiter.

Und nannte es „schlimm“, dass sich so viele Leute zu einem Urteil zu Sommers Leistungen bemüßigt fühlten.

Upamecano? „Was hat denn Sommer damit zu tun?“

In Rage brachte Stiel ebenso die Behauptung, Sommer habe gegen City den Patzer von Dayot Upamecano zum 0:2 begünstigt.

„Wenn ich höre, dass Didi Hamann sagt, Yann Sommer habe Upamecano in Manchester so sehr verunsichert, dass dieser schließlich den Fehler gemacht hat, ist das unnötig. Was für ein Schwachsinn!“, meinte der frühere Gladbacher.