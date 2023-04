Borussia-Dortmund: BVB-Kapitän Reus sorgt für Fan-Frust! "Nicht der richtige Kapitän"

Trotzdem sitzt der Frust bei den Fans tief - vor allem Kapitän Marco Reus steht im Mittelpunkt der Kritik , weil er am Samstag bei Stuttgarts Treffer zum 3:3 kurz nach seiner Einwechselung nur zurücktrabte und damit für viele Fans seiner Rolle als Kapitän nicht gerecht wurde.

Weiterhin liegt ihm ein Angebot auf eine Vertragsverlängerung vor, jedoch setzte Reus darunter bislang keine Unterschrift. Nach der Leistung gegen Stuttgart sind sich viele Fans plötzlich nicht mehr sicher, wie hilfreich Reus in Zukunft sein wird. SPORT1 -Chefreporter Patrick Berger rät Reus, seinen Vertrag zeitnah zu unterschreiben.

„Durch die Leistungen in den letzten Wochen werden die Karten für Marco Reus und Dirk Hebel (Berater, Anm. d. Red.) im Vertragspoker auch nicht besser“, erklärt Berger in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Dortmund-Woche“ und betont, dass Reus sich „guttun würde, wenn er den Vertrag, der ihm weiterhin vorliegt, unterzeichnen würde.“ Denn theoretisch könnten die BVB-Verantwortlichen das Angebot auch zurückziehen, was sie aufgrund der großen Verdienste von Reus aber wohl nicht machen werden.