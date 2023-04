UFC: Vorgetäuschter Rücktritt macht Boss Dana White stinksauer

Nach fast 17 Jahren bei der UFC schien einer der am längsten aktiven MMA-Kämpfer am Wochenende seinen Rücktritt zu verkünden. Dass er es dann doch nicht tat, verärgerte Ligaboss Dana White.

Clay Guida verlor am Samstag in Kansas City einen Kampf gegen Rafa Garcia und zog danach seine Handschuhe aus, in der Fight-Szene ein Code für die Ankündigung des Karriere-Endes. Aus diesem Grund kam UFC-Interviewer Daniel Cormier zu seinem amerikanischen Landsmann und fragte ihn: „Clay, du hast deine Handschuhe ausgezogen. Trittst du vom Sport zurück?“