Eishockey-WM ohne Seider - Sturm und Peterka geben Zusage

Eishockey: Nico Sturm und Peterka geben WM-Zusage

"Mit allen anderen Spielern aus Nordamerika führt der DEB noch weitere Gespräche, zudem haben die Play-offs in der NHL und AHL gerade erst begonnen", hieß es in der Mitteilung des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB).

Unter anderem Kapitän Moritz Müller (Kölner Haie) stößt in Landshut zur Mannschaft. Die DEB-Auswahl trifft am Donnerstag (19.30 Uhr) in Deggendorf und Samstag (17 Uhr/) in Landshut auf die Kufensportler der Alpenrepublik.