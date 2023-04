Biathlon: Rücktritt mit 26! Ex-Hoffnung kapituliert vor "brutalem" Spitzensport

Der 26-jährige Sindre Pettersen verkündete am Montag bei Instagram, dass er sofort vom Leistungssport zurücktritt.

„Danke an alle, die diesen Weg mit mir gegangen sind. Und danke an alle, die mir erlaubt haben, ein Vollzeit-Biathlet zu sein“, schrieb Pettersen. Er zeigte sich zudem „unendlich dankbar“ für die Chance, sich als Biathlet beweisen zu dürfen.

Einen konkreten Grund, warum er künftig nicht mehr als Skijäger antreten wird, lieferte der Norweger nicht. Er deutete jedoch an, dass die Herausforderungen in diesem Sport wohl zu groß geworden sind.

Biathlon: Nächster Norweger tritt zurück

Der 26-Jährige war bereits in der kompletten Saison 2022/23 nicht an den Start gegangen. Ein Jahr zuvor hatte er im zweitklassigen IBU Cup einige starke Ergebnisse gefeiert. So lief er zum Beispiel im Sprint von Brezno auf Rang zwei.