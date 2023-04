Tennis: Andrea Petkovic mit neuem Job nach Rücktritt

Andrea Petkovic bleibt dem deutschen Tennis auch nach dem Karriereende erhalten: Rund acht Monate nach ihrem Rücktritt von der Profitour tritt die 35-Jährige beim Deutschen Tennis Bund (DTB) einen neuen Job an.

Die ehemalige Top-Ten-Spielerin soll zukünftig als „Mentorin für die neue Generation“ mit jungen Talenten zusammenarbeiten, wie der DTB in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Andrea Petkovic möchte „anderen helfen, es an die Spitze zu schaffen“

"Ich weiß, wie schwierig und anstrengend der Weg nach oben ist und welche Hürden man überwinden muss. Nach 16 Jahren als Profi möchte ich die jungen Spielerinnen mit dem unterstützen, wovon ich echt viel habe: Erfahrung", sagte Petkovic, die zukünftig bei Lehrgängen und Turnieren den Spielerinnen des DTB-Bundeskaders zur Seite stehen soll: "Ich brenne für Tennis und möchte anderen dabei helfen, es an die Spitze zu schaffen."

Petkovic weilte bereits am vergangenen Wochenende am Rande des Billie Jean King Cup in Stuttgart im Umfeld des deutschen Teams und trainierte unter anderem mit den Nachwuchshoffnungen Ella Seidel und Noma Noha Akugue.