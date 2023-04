Champions-League-Wunder: Vier Vorbilder für FC Bayern

FC Liverpool - FC Barcelona 4:0 (Hinspiel 0:3)

Halbfinale 2018/19: Schon in den ersten Sekunden sieht Jürgen Klopp in den Liverpool-Trikots „ein paar Wölfe, die acht Wochen nichts zu fressen bekommen haben“. Seine Reds zerfleischen Lionel Messi und Co. regelrecht. Die Krönung: Der Eckball-Trick von Trent Alexander-Arnold, den der Ex-Wolfsburger Divock Origi zum 4:0 nutzt. „Das haut dich um“, schwärmt Klopp von der „magischen“ Nacht, „ich hoffe, dass ich mich in 50 Jahren daran noch erinnern kann.“