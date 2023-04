Windschatten vom Renndirektor? Wirbel um Rad-Star Pogacar bei Amstel Gold Race

Tadej Pogacar gewinnt das Amstel Gold Race. Der eigentliche Aufreger ist aber das Begleitfahrzeug, in dem der Renndirektor sitzt. Dessen Aussagen nach dem Rennen verwirren mehr, als dass sie für Klarheit sorgen.

Tadej Pogacar spielt weiterhin nahezu mit seiner Konkurrenz und gewann am Sonntag erstmals in seiner Karriere das Amstel Gold Race.

Beim Sieg vor dem Iren Ben Healy bekam Pogacar dabei allerdings vermeintlich fremde Unterstützung - und das ausgerechnet von einem Begleitfahrzeug, in dem Renndirektor Leo van Vliet saß. Im Nachhinein wies dieser jegliche Anschuldigungen zurück - und verwirrte dennoch.

Pogacar setzte 28,5 Kilometer vor dem Ziel zu seinem Ausreißer-Trip an und distanzierte die Konkurrenz. Die Aufreger-Szene ereignete sich dann rund 9,4 Kilometer bevor Pogacar die Ziellinie überqueren würde.

Das Begleitfahrzeug um den ehemaligen Rad-Rennsportler und heutigen Funktionär Leo van Vliet fuhr zwischen dem führenden Slowenen und dem Iren Healy. Nachdem der Verfolger jedoch wieder bis auf 20 Sekunden an Pogacar hingefahren war, hatte das Begleitauto aus Sicherheitsgründen überholt.

Van Vliet zu Pogacar-Hilfe: „Was bringt es mir?“

Doch anstatt sich deutlich vom Feld zu distanzieren, blieb das Fahrzeug dicht vor Pogacar. Zwar wuchs der Abstand auf über 50 Meter an, und doch wurde das Auto in engen Passagen derart langsam, dass Pogacar nahezu folgen konnte. Gab der Renndirektor dem Rad-Star also unberechtigten Windschatten?