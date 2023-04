Klopps Reds beenden Durststrecke mit Schützenfest

Der FC Liverpool und Jürgen Klopp haben ihre Durststrecke in der englischen Fußball-Premier-League mit einem Schützenfest beendet.

Der FC Liverpool und sein deutscher Teammanager Jürgen Klopp haben ihre Durststrecke in der englischen Fußball-Premier-League mit einem Schützenfest beendet. Nach fünf Pflichtspielen ohne Erfolgserlebnis siegten die Reds bei Abstiegskandidat Leeds United 6:1 (2:0). Durch den vierten Auswärtssieg der Saison befindet sich Liverpool in der Tabelle wieder in Sichtweite zu den Europacup-Plätzen.