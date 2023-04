3. Liga: FC Viktoria Köln – MSV Duisburg, 2:2 (2:2)

Die 5.136 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Marlon Frey brachte Duisburg bereits in der vierten Minute in Front. In der 17. Minute brachte Marvin Knoll das Netz für den Gast zum Zappeln. Robin Meißner verkürzte für Vikt. Köln später in der 30. Minute auf 1:2. Dem Gastgeber gelang mithilfe des MSV Duisburg der Ausgleich, als Sebastian Mai das Leder in das eigene Tor lenkte (34.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In Durchgang zwei lief Jamil Siebert anstelle von Michael Schultz für den FC Viktoria Köln auf. Mit einem Doppelwechsel wollten die Zebras frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Torsten Ziegner Kolja Pusch und Joshua Bitter für Frey und Benjamin Girth auf den Platz (62.). Mit Luca Marseiler und David Philipp nahm Olaf Janßen in der 70. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Marcel Risse und André Becker. Die Schlussphase bestritt Viktoria nur noch zu zehnt, nachdem Moritz Fritz mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (84.). Die Erwartung der Zuschauer an die zweite Hälfte dürfte groß gewesen sein, doch sie wurde enttäuscht: Weitere Tore blieben aus und so trennten sich Vikt. Köln und Duisburg remis.