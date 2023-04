3. Liga: MSV verpasst Befreiungsschlag durch Eigentor

Durch Sebastian Mais Treffer ins falsche Tor zum 2:2 (2:2)-Endstand im Westduell bei Viktoria Köln sind die Meidericher nach holpriger Vorbereitung schon seit sechs Spielen sieglos und für mehrere Rivalen in der Abstiegszone immer noch in Sichtweite. Köln festigte durch das Remis seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.