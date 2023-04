Bundesliga: Gladbach mit Mega-Verlust! Müssen die Stars jetzt gehen?

Sportlich läuft es nicht (nur zwei Siege aus zuletzt zehn Spielen ) – und jetzt kommt es auch wirtschaftlich knüppeldick. Der Klub vom Niederrhein hat am Montag die neuen Geschäftszahlen bekanntgegeben. Zum dritten Mal in Folge schreibt Gladbach rote Zahlen.

Der Mega-Verlust für das Jahr 2022 betrug 24,6 Millionen Euro. Im Vorjahr lag der Fehlbetrag noch bei 14,6 Millionen Euro. „Das hat mit dem Wegfall des Achtelfinals in der Champions League zu tun, das wir im Vorjahr noch spielen durften, dem neuen DFL-Vertrag und der schlechteren Platzierung in der TV-Tabelle“, erklärte Finanz-Boss Stephan Schippers gegenüber den 1040 anwesenden Mitgliedern im Borussia-Park.

Hütter-Entlassung schmerzt finanziell

Im Frühjahr 2021 stand die Borussia noch im Achtelfinale der Königsklasse und schied damals in zwei Begegnungen gegen Manchester City aus. Daraufhin verpasste der Klub die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb, was folglich ein tiefes Loch in die Kasse riss. Die TV-Einnahmen fielen um rund 30 Millionen Euro von 95 auf 65 Millionen Euro.