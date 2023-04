WTA-Comeback in China: Zheng und Maria äußern sich zu Situation um Peng Shuai

Qinwen Zheng äußerte sich in Stuttgart zu ihrer vermissten Landsfrau Peng Shuai © Imago

Beim WTA-Turnier in Stuttgart äußert sich Qinwen Zheng zu ihrer vermissten Landsfrau Peng Shuai. Dabei wirkt die 20-Jährige verunsichert.

Nachdem Shuai Ende 2021 nach der Anschuldigung der sexuellen Nötigung in einem sozialen Netzwerk gegen einen chinesischen Politiker wochenlang vermisst worden war , sickerten nur zögerlich Informationen um ihre Sicherheit durch. Die WTA-Tour beschloss keine Turniere mehr im asiatischen Land austragen zu wollen, diese Entscheidung wurde nun am Donnerstag gekippt.

Im Rahmen des WTA-Turniers in Stuttgart wurde Landsfrau Qinwen Zheng nach ihrem Auftaktsieg am Montag zur Situation um Landsfrau Shuai gefragt, und versuchte sich sichtlich um eine klare Aussage zu winden. Letztlich sagte sie dennoch: „Ich denke, es geht ihr ziemlich gut in China, und sie hat ein normales Leben.“