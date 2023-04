Ronaldo mit lackierten Nägeln in der Sauna

Cristiano Ronaldo hat via Social Media ein Bild mit einem besonderen Detail veröffentlicht.

In einer Story auf Instagram ist der fünfmalige Weltfußballer in der Sauna zu sehen, dabei fallen beim genaueren Hinsehen seine schwarz lackierten Zehennägel auf.

Der neue Look machte schnell die Runde im Netz und traf dort auf unterschiedliche Meinungen. Dabei kursierte bereits 2016 ein Bild des Portugiesen mit lackierten Zehennägeln im Internet. Damals erholte sich Ronaldo nach dem Europameistertitel im Miami-Urlaub am Pool.

Medizinischer Nutzen statt stylischer Look

Der Hintergrund seiner lackierten Nägel ist vermutlich eher ein gesundheitlicher als ein modischer. Viele Spitzensportler wollen sich so vor Pilzen und Bakterien an den Nägeln schützen, da die Gefahr dafür in den schwitzigen Schuhen relativ hoch ist.