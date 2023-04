Hanfmann nach Erstrundensieg gegen Titelverteidiger Rune

Yannick Hanfmann gewinnt sein Auftaktmatch in München © EXPA/EXPA/SID/STEFAN ADELSBERGER

Yannick Hanfmann hat als erster von sieben deutschen Tennisprofis sein Auftaktmatch beim ATP-Turnier in München gewonnen und fordert nun den topgesetzten Titelverteidiger heraus.

Im Achtelfinale trifft Hanfmann auf den 19 Jahre alten Dänen Holger Rune, der im Vorjahr auf der Anlage des MTTC Iphitos triumphiert hatte und zuletzt das Endspiel beim Masters in Monte Carlo erreichte.

Ab Dienstag starten sechs weitere Deutsche in das mit 630.705 Euro dotierte Sandplatzturnier. Neben dem an Nummer drei gesetzten Alexander Zverev (Hamburg), der in Runde eins ein Freilos besitzt, sind dies Qualifikant Marko Topo (Gräfelfing), Jan-Lennard Struff (Warstein), Oscar Otte (Köln) sowie die ebenfalls mit einer Wildcard ausgestatteten Daniel Altmaier (Kempen) und Max Hans Rehberg (München).