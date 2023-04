NFL: Hurts wird durch Rekord-Deal bei den Eagles zu teuerstem Spieler der NFL-Geschichte

Der Quarterback der Philadelphia Eagles hat am Montag einen neuen Vertrag unterschrieben und ist nun der neue Bestverdiener der NFL.

Zudem einigten sich die Parteien auf eine sogenannte No-Trade-Klausel , sodass Hurts nicht ohne sein Einverständnis zu einem anderen Team geschickt werden kann. Er ist damit der erste Spieler in der Geschichte der Eagles, der eine solche Klausel bekommen hat.

Hurts wohl künftiges Gesicht der Eagles-Franchise

Der 24-Jährige wurde 2020 in der zweiten Runde an Nummer 53 des NFL-Drafts gepickt.

Nach nur vier Starts in seiner Rookie-Saison hat sich Hurts mittlerweile zu einem der besten Spieler auf seiner Position entwickelt. In der abgelaufenen Saison, seinem dritten Ligajahr, führte er sein Team in den Super Bowl und lieferte mit 3.701 Passing Yards, 22 Touchdowns und sechs Interceptions eine starke Saison ab.