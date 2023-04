Keil als VDS-Präsident wiedergewählt

Das Präsidium des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) ist am Montag in Dortmund einstimmig wiedergewählt worden.

Das Präsidium des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) ist am Montag in Dortmund einstimmig wiedergewählt worden. Das Gremium wird weiterhin geführt von Andre Keil als Präsident, in ihren Ämtern bestätigt wurden außerdem Elisabeth Schlammerl als Vizepräsidentin sowie Arno Boes als Vize-Präsident.