WWE: Warum dieser Undertaker-Rivale bis heute totgeschwiegen wird

Seine Karriere bei WWE war kurz und ist lange her - aber wer sie miterlebt hat, wird sich an sie erinnern.

Wacholz, der heute 65 Jahre alt wird, steckte mitten in einer aufkeimenden Fehde gegen den Wrestling-Mythos The Undertaker, als seine WWE-Karriere Ende 1992 jäh endete - nach einem gewaltsamen Backstage-Übergriff auf Ligachef Vince McMahon.

Was steckte dahinter und was wurde aus dem Riesen in Sträflingskleidung? SPORT1 erinnert an einen von WWE totgeschwiegenen Eklat und seine Folgen.