WWE: Tragischer Grund für Tod von Legende enthüllt Tote WWE-Legende: Tragischer Grund

Bushwhacker Butch (l.) war wegen einer Convention in Los Angeles © WWE

Martin Hoffmann

Der am WrestleMania-Wochenende in Los Angeles verstorbene WWE Hall of Famer Bushwhacker Butch hatte auf seiner Reise ein wichtiges Medikament vergessen - es war sein Todesurteil.

Zwei Wochen nach dem Tod von WWE-Legende Bushwhacker Butch (Butch Miller) sind tragische Details über die Umstände seines Ablebens bekannt geworden.

Wie der Journalist Dave Meltzer in seinem Wrestling Observer Radio berichtet, war ein folgenschweres Versehen die mittelbare Todesursache: Miller hatte auf dem Flug nach Los Angeles seine Blutdruck-Senker vergessen. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Der Blutdruck des 78-Jährigen sei deshalb „in den Himmel geschossen“, es sei der Grund für seine Einlieferung ins Krankenhaus gewesen. Dort hätte sich sein Zustand dann rapide verschlechtert. Miller hätte bald nicht mehr gewusst, wer und wo er war und verstarb schließlich am 2. April.

Der Neuseeländer war vergangene Woche für das WrestleMania-Wochenende nach L.A. geflogen - rund um die WWE-Megashow fand dort auch die große Fan-Convention WrestleCon mit zahlreichen Legenden statt.

Millers Tod stellte die Hinterbliebenen wegen der Arztrechnungen auch vor finanzielle Probleme, eine Spenden-Seite für die Familie wurde eingerichtet, unter anderem halfen Chris Jericho und AEW-Boss Tony Khan mit je 5000 Dollar.

Butch und Luke seit den Sechzigern ein Team

Miller und sein langjähriger Partner Luke Williams hatten seit den Sechzigern gemeinsam ein Team gebildet, zuerst nur aktiv in Neuseeland, Australien und Asien, später dann auch in Nordamerika erfolgreich.

Die beiden war zunächst bekannt als The Kiwis, später als The Sheepherders - zwischenzeitlich mehrere Jahre getrennt, als Miller aus familiären Gründen zurück in die Heimat zog, während Williams in Amerika blieb und Jonathan Boyd als neuen Partner rekrutierte.

Im Jahr 1986 gab es eine Reunion, die Sheepherders waren damals ein seriöses Team, das für seine prügellastigen und oft blutigen Matches gute Kritiken erhielt - besonders ihre Matchserie gegen die Fantastics im Ligenverbund NWA ist in Erinnerung.

Als Bushwhackers Kult bei WWE

1988 wechselten Miller und Williams mit dem neuen Namen The Bushwhackers zur damaligen WWF und erfanden sich als Comedyduo neu.

Die beiden präsentierten sich als leicht durchgeknallte Hinterwäldler, vor allem ihr „Bushwhacker-Marsch“ mit den eigentümlichen Armbewegungen blieb auch weit über ihr Karriere-Ende hinaus in Erinnerung - und war Gegenstand diverser liebevoller Hommagen.

Die Bushwhackers gewannen nie die Tag-Team-Titeln, zählten aber jahrelang zu den beliebtesten Teams der WWF - auch in Deutschland, wo die Liga Anfang der Neunziger einen Popularitätsboom erlebte. Miller und Williams mischten bei mehreren Deutschland-Touren mit und unterhielten das Publikum zuverlässig.

1994 waren die Bushwhackers auch Gatstars bei einer Folge der hierzulande ebenfalls populären Sitcom „Alle unter einem Dach“ und trafen dort auf die Serienhauptfiguren Steve Urkel und Carl Winslow (Jaleel White und Reginald VelJohnson).

Butch (r.) und Luke bei ihrer Aufnahme in die WWE Hall of Fame 2015

Auch nach dem WWE-Abgang 1996 wurden die Bushwhackers - 2015 in die Hall of Fame von WWE aufgenommen - noch lang und oft von kleineren Ligen gebucht, der 76 Jahre alte Luke tritt noch immer gelegentlich in Nostalgiekämpfen an.