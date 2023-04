DEL: Adler holen Wolfsburg-Star Murray

Jordan Murray (l.) wechselt nach Mannheim © AS Sportfoto / Sörli Binder/AS Sportfoto / Sörli Binder/AS Sportfoto / Sörli Binder/AS Sportfoto/ Binder

Die Adler Mannheim haben in Verteidiger Jordan Murray ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga verpflichtet.

Die Adler Mannheim haben in Verteidiger Jordan Murray ihren ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet.

Der 30-jährige Kanadier kommt von den Grizzlys Wolfsburg, für die er es den vergangenen beiden Spielzeiten in 124 Partien auf 17 Tore und 64 Vorlagen brachte. Murray unterschrieb einen Einjahresvertrag.

"Er ist ein Allrounder, ein vielseitig einsetzbarer Verteidiger, der in Wolfsburg bewiesen hat, was er im Stande ist zu leisten", sagte Mannheims Manager Jan-Axel Alavaara. Vor seinem Wechsel nach Europa im Jahr 2020 war Murray jahrelang in der nordamerikanischen AHL aktiv.