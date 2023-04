Anzeige

Hertha BSC: Das sagt Pal Dardai zu Rückkehr! Die PK zur Vorstellung von Pal Dardai im LIVETICKER Dardai: “Das habe ich schon im Kopf!”

Kann ein Trainerwechsel die Hertha noch retten?

Einen Tag nach der Trennung von Sandro Schwarz wird der neue Hertha-Trainer Pal Dardai auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Wie will der Ungar die Berliner vor dem Abstieg retten? SPORT1 begleitet die PK im LIVETICKER.

Mit Pal Dardai soll ein alter Bekannter Hertha BSC vor dem Abstieg aus der Bundesliga retten.

Für den 47-Jährige ist es bereits der dritte Anlauf als Cheftrainer des Hauptstadtklubs, schon von 2015 bis 2019 und 2021 war er hauptverantwortlich. Der Ungar folgt auf den bisherigen Coach Sandro Schwarz, das gab Hertha BSC am Sonntag bekannt.

Einen Tag später wird Dardai auf einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt, auch Sportdirektor Benjamin Weber wird Rede und Antwort stehen.

SPORT1 begleitet die PK ab 12 Uhr im LIVETICKER.

+++ Weber erklärt Kontaktaufnahme mit Dardai +++

Aus der Emotion wollten wir keine Entscheidung treffen. Wir sind am Freitag schon mit Sandro in die Analyse gegangen, haben uns dann am Samstag-Vormittag dann zusammengesetzt. Dann haben wir im Laufe des Tages Kontakt mit Pal (Dardai) aufgenommen.

+++ Dardai will Schwachstellen nicht öffentlich ansprechen +++

Ich würde lieber erstmal gerne mit der Mannschaft reden. Ich werde hier nicht öffentlich etwas sagen, auch wegen anderen Trainern. Ich habe schon einiges im Kopf, aber jetzt werde ich erstmal Einzelgespräche führen mit den Spielern.

+++ Dardai: „Man braucht eine Quäntchen Glück“ +++

Ab jetzt liegt es in meiner Verantwortung, diese Mannschaft in der Liga zu halten. Zweimal hat man schon gesehen, dass das klappen kann. Dieses Mal reicht aber nicht nur die harte Arbeit, dieses Mal braucht man auch ein Quäntchen Glück.

+++ Dardais erste Worte +++

Eigentlich war der Plan, dass ich im Sommer zurück komme zur Akademie, zum Nachwuchs. Dann kam der Anruf, sie wollen mit mir reden. Es hat gedauert, aber ich habe zugesagt. Auch, damit die Hertha-Jugendspieler die A-Mannschaft wieder sexy finden und nicht mehr weg wollen. Nach jetzigen Zustand ist zuviel eigenes Talent weg von der Hertha gegangen, das ist nicht in Ordnung. Ich habe mein halbes Leben dafür gegeben, damit wir eine gute Nachwuchsabteilung haben - und dafür brauchen wir eine gute A-Mannschaft. Und wenn diese A-Mannschaft jetzt absteigt, dann mit mir.

+++ Weber stellt Dardai vor +++

Pal kennt den Verein, er kennt jeden Grashalm auf dem Gelände, deswegen brauche ich ihn nicht groß vorzustellen. Er kennt jede Tür, kann sofort anfangen. Er kennt die Mannschaft und auch unseren Nachwuchsbereich sehr gut. Das waren ausschlaggebende Punkte, dass er sofort starten kann und keine Einarbeitungszeit benötigt und auf das bestehende Trainerteam zurückgreifen kann.

+++ Weber begründet Schwarz-Entlassung ++

Der Eindruck des Spiels gegen Gelsenkirchen war har, das war bitter. Das haben wir auch direkt nach dem Spiel so gesagt. Da war erstmal zu verdauen, was dort passiert ist. Es galt aber acu, danach nicht aus der Emotion zu entscheiden. Deswegen haben wir den Samstag genutzt, um die Situation gemeinsam mit Sandro Schwarz zu analysieren. Schlussendlich hatten wir nicht mehr den Eindruck, dass er die Leidenschaft und Emotionalität aufbringen kann, um die Situation zu drehen. Ich möchte mich bei ihm für alles, was er Hertha BSC eingebracht hat, bedanken und ihm alles Gute wünschen.

+++ PK geht los +++

Pal Dardai ist im Presseraum angekommen und betritt die Bühne, neben ihm Sportdirektor Benjamin Weber. Es kann losgehen.

+++ Neuer Trainer ein Hertha-Urgestein +++

Dardai ist in Berlin kein Unbekannter. Seit 1997 ist der Ungar im Klub, mit Ausnahme eines kleinen Intermezzos als ungarischer Nationaltrainer. Insgesamt saß Dardai bereits in 203 Pflichtspielen als Cheftrainer auf der Hertha-Bank. Nun bleiben ihm sechs Spiele, um die Berliner vor dem Abstieg zu bewahren.

