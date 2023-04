Überraschung: Biathlon-Legende imponiert in fremder Sportart

Die norwegische Olympiasiegerin Tiril Eckhoff nimmt einen Monat nach ihrem Rücktritt als Biathletin an einem Ski-Marathon in Spitzbergen teil und imponiert mit einer Top-Ten-Platzierung.

Doch am Samstag präsentierte sich die Norwegerin noch einmal in Topform - wenn auch nicht im Biathlon.

Die 32-Jährige war im Langlauf beim „Svalbard Skimaraton“ in Spitzbergen am Nordpol am Start und belegte bei den Frauen einen beeindruckenden siebten Platz.