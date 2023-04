NBA-Playoffs: Schock! Superstar verletzt sich bei Lakers-Sieg

Zum Auftakt der ersten Playoff-Runde in der NBA stehlen die Lakers mit einem Auswärtssieg den Grizzlies den Heimvorteil. Memphis-Start Morant verletzt sich, bei den Lakers glänzen die Rollenspieler.

Die Los Angeles Lakers sind erfolgreich in die Playoffs der NBA gestartet.

In einer bis zum Schluss ausgeglichenen Partie hatten die Lakers am Ende das bessere Ende für sich, auch weil die Grizzlies in den letzten Minuten auf ihren Superstar verzichten mussten.