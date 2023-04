Siegesserie gerissen: Aber Leverkusen hält Wölfe auf Distanz

Siegesserie gerissen: Aber Bayer Leverkusen hält den VfL Wolfsburg trotz großer Rotation im Rennen um einen Europapokal-Platz auf Distanz. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso holte sich im Duell der Werksklubs beim 0:0 den nächsten Punkt und hätte sogar mehr verdient gehabt. Doch drei Tage nach dem Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Union Saint-Gilloise fehlte am Ende wohl auch ein bisschen die Kraft.

Auch wenn die Siegesserie von fünf Bundesliga-Dreiern hintereinander nun beendet ist, festigt Leverkusen durch das elfte Pflichtspiel in Serie ohne Pleite Rang sechs in der Tabelle, Alonso und Co. haben sechs Punkte Rückstand auf Rang fünf. Damit kletterte Bayer unter dem Spanier seit dem achten Spieltag um elf Plätze nach oben. Wolfsburg hat weiter vier Punkte Rückstand auf Leverkusen und ist Neunter.