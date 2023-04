Italienischer Motorradfahrer stirbt bei Rennen in Misano

In Misano ereignete sich ein tödlicher Motorradunfall © AFP/SID/ANDREAS SOLARO

Der italienische Motorrad-Rennfahrer Fabrizio Giraudo ist bei einem Amateurrennen am Sonntag in Misano tödlich verunglückt.

Der italienische Motorrad-Rennfahrer c ist bei einem Amateurrennen am Sonntag in Misano tödlich verunglückt.