Effenberg-Klartext zu FC Bayern, BVB-Wahnsinn & Reus

"Nicht genug!" Heldt geht Kahn an

Neben dem nächsten Dämpfer im Titelkampf beschäftigt Stefan Effenberg beim FC Bayern vor allem die Konsequenzen für die kommende Saison. Auch zum BVB-Wahnsinn und Marco Reus hat der SPORT1-Experte in seiner Kolumne eine klare Meinung.

Dazu kommen all die Probleme der Vergangenheit und die Unruhe im Umfeld - was da alles passiert ist in den vergangenen Monaten, angefangen von der Tapolovic-Personalie, dann zuletzt der Trainerwechsel.