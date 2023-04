Bundesliga: 1. FC Union Berlin – VfL Bochum 1848, 1:1 (1:0)

Für Keven Schlotterbeck war der Einsatz nach 15 Minuten vorbei. Für ihn wurde Dominique Heintz eingewechselt. Der 1. FC Union Berlin brach den Bann in der Nachspielzeit, als Josip Juranovic das erste Tor des Spiels erzielte (45.). Ein Tor auf Seiten der Mannschaft von Urs Fischer machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. In der 55. Minute verwandelte Kevin Stöger vor 21.524 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:1 für Bochum. Referee Stieler (Hamburg) zeigte Paul Jaeckel in der 61. Minute die Ampelkarte, sodass Union in der Folge in Unterzahl agierte. Die Heimmannschaft stellte in der 86. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Milos Pantovic, Niko Gießelmann und Jordan Siebatcheu für Sheraldo Becker, Jerome Roussillon und Kevin Behrens auf den Platz. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der VfL Bochum 1848 noch einen Doppelwechsel vor, sodass Gerrit Holtmann und Simon Zoller für Christopher Antwi-Adjei und Takuma Asano weiterspielten (88.). Letzten Endes wurde in der Begegnung des 1. FC Union Berlin mit dem VfL kein Sieger gefunden.