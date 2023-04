BVB-Frauen steigen nach 15:0-Sieg auf

Nach einem eindeutigen Sieg im Stadion Rote Erde ist es perfekt: Die BVB-Frauen steigen in die Landesliga auf!

Nach dem haushohen 15:0 (7:0)-Sieg gegen den Wambeler SV ist die erste Frauenmannschaft von Borussia Dortmund sechs Spieltage vor dem Saisonende nicht mehr von Rang eins zu verdrängen und wird künftig in der Landesliga spielen.

Schon in der zweiten Minute schoss Vanessa Kuhl das 1:0. Bis zur Halbzeit trafen die BVB-Frauen weitere sechsmal das gegnerische Tor, am Ende stand vor 1234 Zuschauern das 15:0 - und der zweite Aufstieg in Serie.