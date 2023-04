NBA: Schröder glänzt bei den Lakers - X-Faktor in den Playoffs gegen Grizzlies?

Dennis Schröder (r.) führte die Lakers beim Einzug in die Playoffs an © Imago

Dennis Schröder ist beim Einzug der Los Angeles Lakers in die NBA-Playoffs einer der entscheidenden Akteure. Kann der 29-Jährige den Rekordmeister auch in den Duellen mit den Grizzlies beflügeln?

Die Los Angeles Lakers haben nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle die Playoffs in der NBA erreicht .

Dank einer starken Leistung von Dennis Schröder setzte sich der Rekordmeister - 17 Titel wie die Boston Celtics - am Dienstagabend im spannenden, aber qualitativ überschaubaren Play-in-Spiel gegen die Minnesota Timberwolves mit 108:102 nach Verlängerung durch.

Als die Wolves im dritten Viertel kurz davorstanden, ihren Vorsprung von 15 Punkten weiter in die Höhe zu schrauben, war Schröder zur Stelle und erzielte sieben Punkte in Serie für die Lakers.

Doch die Geschichte war damit noch nicht zu Ende: Mike Conley verwandelte drei Freiwürfe nur 0,1 Sekunden vor dem Abschluss der regulären Spielzeit und brachte das Match in die Verlängerung.

NBA: Schröder beweist seinen Wert für die Lakers

Schröder ließ sich an jenem Abend aber weder durch den Dämpfer in letzter Sekunde noch durch seine anhaltenden Knöchelprobleme während der Partie aus der Bahn bringen.

Der deutsche Nationalspieler erzielte gegen die Timberwolves nicht nur 21 Punkte in knapp 33 Minuten, sondern war nach seiner Hereinnahme von der Bank wirklich überall auf der Platte - auch in der Defensive - zu finden.

Lakers-Coach schwärmt von Schröder

Wenig verwunderlich, dass Headcoach Darvin Ham im Anschluss ein dickes Lob an den deutschen Aufbauspieler verteilte: „Seine Einstellung, sein Selbstvertrauen: Das ist unglaublich, außergewöhnlich“. Er sei einfach „froh“, Schröder in seinem Team zu haben.

Auch Mitspieler Anthony Davis hob den Kampfgeist des gebürtigen Braunschweigers hervor: „Er will gewinnen. Er bedeutet viel für unser Team.“

Schröder selbst zog nach seiner Leistungssteigerung, die sich bereits in den vergangenen Wochen abgezeichnet hatte, einen Vergleich. „In der Mitte der Saison hatte ich den gleichen Wurf und habe ihn vom gleichen Punkt aus verfehlt. Dieses Mal war ich sehr zuversichtlich“, erklärte er über seinen vermeintlichen Gamewinner.

Schwierige Vergangenheit bei den Lakers

So rund war es zwischen den Lakers und Schröder in der Vergangenheit nur selten gelaufen.

Nach einer eher schwachen Saison im Jahr 2021 hatte Schröder die Lakers verlassen. Beide Seiten gaben einander die Schuld an der geplatzten Vertragsverlängerung. Berichten zufolge hatten die Lakers 84 Millionen Dollar für vier Jahre angeboten , aber Schröder behauptete später, dass dieses Angebot nie existiert habe.

Schröder ist zur Stelle, wenn andere fehlen

Zunächst fungierte er oftmals nur als Nebendarsteller, auch wenn er in dieser Saison in 50 von 66 Spielen startete.

Erst die verletzungsbedingten Ausfälle von James und Russell sorgten kurioserweise dafür, dass Schröder zunehmend in Fahrt kam. Gleich mehrfach führte er die Lakers in einzelnen Partien mit den meisten Assists an und glänzte als Mann der entscheidenden Momente.