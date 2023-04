Bundesliga: SV Werder Bremen – Sport-Club Freiburg, 1:2 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Werder und Freiburg ohne Torerfolg in die Kabinen. Maximilian Philipp besorgte vor 41.500 Zuschauern das 1:0 für Bremen. Roland Sallai war zur Stelle und markierte das 1:1 des Sport-Club Freiburg (67.). Lucas Höler versenkte die Kugel zum 2:1 (71.). In der Schlussphase nahm Ole Werner noch einen Doppelwechsel vor. Für Jens Stage und Christian Groß kamen Romano Schmid und Ilia Gruev auf das Feld (75.). Ole Werner wollte den SV Werder Bremen zu einem Ruck bewegen und so sollten Amos Pieper und Eren Dinkci eingewechselt für Niklas Stark und Philipp neue Impulse setzen (83.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Badstübner (Nürnberg) gewann der SC gegen Werder.

Durch diese Niederlage fällt Bremen in der Tabelle auf Platz zwölf zurück. In der Verteidigung der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: 54 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der SV Werder Bremen verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und 14 Niederlagen. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier wird Werder nach unten durchgereicht.