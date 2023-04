BBL: Alba bleibt Tabellenführer

Das Kopf-an-Kopf-Rennen an der Spitze der Basketball Bundesliga (BBL) geht weiter: Meister Alba Berlin hat die Tabellenführung erfolgreich verteidigt und gegenüber den Telekom Baskets Bonn wieder vorgelegt. Bei den Veolia Towers Hamburg gewann der Titelverteidiger am 29. Spieltag mit 83:63 (40:32) und liegt nach dem neunten Erfolg in Serie wieder einen Sieg vor seinem ärgsten Verfolger. Johannes Thiemann war mit 16 Punkten erfolgreichster Werfer der Albatrosse.