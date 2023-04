Anzeige

Bundesliga: VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen LIVE im TV, Stream, Ticker Setzt Bayer seine Siegesserie fort?

Alonso witzelt: "Du warst zu spät"

SPORT1

Bayer Leverkusen will in der Bundesliga den sechsten Sieg in Folge einfahren. Doch Trainer Xabi Alonso muss auch an die Belastungssteuerung denken.

Crunchtime bei Bayer Leverkusen!

Anzeige

Zum einen kann Bayer die Wölfe im direkten Duell um Europa abhängen, bei einem Sieg gegen die Elf von Niko Kovac würde der Abstand auf Wolfsburg auf sieben Punkte anwachsen.

Bundesliga: VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen

Außerdem will Leverkusen mit dem sechsten Bundesliga-Sieg in Folge den Anschluss an die Champions-League-Plätze halten. Dennoch geht es in diesen Tagen auch um Belastungssteuerung, steht doch am Donnerstag das EL-Rückspiel in Belgien auf dem Programm.

Kein Wunder also, dass Alonso vor dem Wolfsburg-Spiel Rotationen ankündigte. „Die nächsten zwei Wochen werden intensiv. Wir haben genug Möglichkeiten. Der Kader ist breit, alle Spieler sind wichtig“, sagte der Spanier vor dem Duell.

In Wolfsburg, einem „sehr wichtigen Spiel für uns“, geht es in den Augen des Bayer-Trainers am Sonntag gegen „eine der stärksten Mannschaften der Liga.“ Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Exequiel Palacios, der Argentinier wurde am Donnerstag mit Schmerzen im Oberschenkel ausgewechselt.

Wolfsburg will zurück in die Erfolgsspur

Wolfsburg will derweil nach der 0:2-Pleite bei Borussia Mönchengladbach wieder zurück in die Spur finden. „Geraten wir in Rückstand, schaffen wir es nicht, diese Spiele noch zu gewinnen. Wenn wir in Führung gehen, ist es für uns wesentlich leichter“, sagte Kovac und betonte: „Daran müssen wir arbeiten und uns einfach für die guten Leistungen belohnen. Auch wenn wir jetzt zu wenig Punkte geholt haben, sind wir immer noch in der Verlosung.“

So können Sie VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen LIVE verfolgen:

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Wolfsburg: Casteels - Fischer, Lacroix, van de Ven, Otavio - Arnold - Felix Nmecha, Gerhardt - Wimmer, Kaminski - Marmoush