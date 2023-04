Anzeige

Bundesliga: Nur Neunter! FC Bayern überrascht mit irrer Statistik Bayern in dieser Statistik Neunter!

Tuchel sieht bei Bayern "großen Rückschritt“

SPORT1

Das 1:1 gegen Hoffenheim hilft auch Neu-Trainer Thomas Tuchel nicht in die sportliche Erfolgsspur. Zu erkennen ist dabei eine altbewährte Schwäche.

In München läuft es sportlich in diesen Tagen nicht gerade rund.

Das überraschende Aus im Pokal-Viertelfinale, die 0:3-Klatsche gegen Manchester City in der Champions League und das enttäuschende 1:1 in der Liga gegen Hoffenheim. Neu-Trainer Thomas Tuchel hat künftig in München einiges zu überarbeiten.

Anzeige

Dabei fällt eine Statistik auf, die den FC Bayern im Fortgang der Partie an besseren Ergebnissen hindert: Die eklatante Schwäche in der 2. Halbzeit. Würde man diese separiert über 28 Spieltage hinweg betrachten, hingen die Bayern lediglich im Tabellenmittelfeld fest.

Genauer gesagt: Der FC Bayern stünde mit mageren 39 Punkten nur auf dem neunten Tabellenrang. Mit dem Sonntagsspiel in petto könnte der SC Freiburg gar noch vorbeiziehen in dieser Wertung.

Das Spitzenspiel am 26. Spieltag gegen Dortmund wäre in der reinen Wertung der 2. Halbzeit ebenso mit 1:2 verloren gegangen, wie auch der das Duell mit Hoffenheim in der Allianz Arena am Samstag. Zwar konnten sich die Sinsheimer nur zu einem Remis mühen, gewannen aber in der gesonderten Betrachtung die 2. Halbzeit durch das Tor von Andrej Kramarić in der 71. Minute.

So steht beim deutschen Rekordmeister in dieser inoffiziellen Wertung folgende Statistik zu Buche: Zehn Siege, acht Unentschieden und zehn Niederlagen. Spitzenreiter in dieser Kategorie ist Union Berlin, dicht gefolgt von RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg.

FC Bayern in erster Halbzeit mit Abstand beste Mannschaft

Und doch steht der FC Bayern mit sechs verbleibenden Spieltagen an der Tabellenspitze. Ein Grund dafür ist ebenso schnell ausgemacht: Die Stärke der ersten Halbzeit. Das konträre Bild zur zweiten Spielhälfte ließe die Münchner mit 70 Punkten in der Tabelle und einem Vorsprung auf Union Berlin von sagenhaften 19 Punkten (Union mit einem Spiel weniger) dastehen.

Nur zwei Niederlagen stünden beim FC Bayern demnach auf dem Konto.