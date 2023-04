118 Festnahmen: Proteste beim Grand National in England

Wie die Merseyside-Polizei mitteilte, schafften es nur wenige Aktivisten über die Zäune auf den Kurs, zwei versuchten sich an den Hindernissen festzukleben. Das Rennen begann mit zwölf Minuten Verspätung. Die Polizei war gewarnt, nachdem ein Reporter der Mail on Sunday sich im Vorfeld unter die Aktivisten der Organisation Animal Rising gemischt und die Pläne weitergegeben hatte, wie der Telegraph berichtete.

Das Grand National steht seit Jahren bei Tierschutz-Organisationen in der Kritik, laut der "League Against Cruel Sports" seien in Aintree in den vergangenen 23 Jahren 62 Pferde gestorben. Drei Todesfälle gab es bei der 175. Auflage des Rennens, einen am Donnerstag, zwei am Samstag.