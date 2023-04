Spitzenreiter Darmstadt verliert in Düsseldorf

Vor 30.179 Zuschauern in Düsseldorf hätte die Fortuna eigentlich früh in Führung gehen müssen. Christoph Klarer und Dawid Kownacki scheiterten bei einer Doppelchance aus kurzer Distanz am Darmstädter Torhüter Marcel Schuhen (12.). Auf der Gegenseite verpasste Marvin Mehlem die große Möglichkeit zum ersten Treffer der Partie (28.). Kurz darauf war es der Darmstädter Stürmer Philipp Tietz, der per Kopf knapp das Tor verfehlte (33.).