Bundesliga: Das sagt Füllkrug über einen Wechsel zum FC Bayern

„Würden mich hindern, meine Leistung zu bringen“

Für den in Hannover geborenen Fußballer gibt es deutlich Wichtigeres, wie er im Bild -Interview ausführte: „Ich will diese echt gute Saison vergolden. Gespräche mit anderen Vereinen würden mich hindern, meine Leistung zu bringen.“

Rasante Erfolgsgeschichte des Werder-Stars

Im Hinblick auf seine wachsende Karriere, kann der 30-jährige die ungeplante Pause aber sicherlich gut verkraften. In der vergangenen Saison spielte Füllkrug noch in der 2. Liga. Heute steht er an der Spitze der Torjägerliste der Bundesliga mit 16 Treffern.