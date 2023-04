Kunstturn-EM: Britin Gadirova erfolgreichste Teilnehmerin

Die abschließenden Gerätefinals am Sonntag wurden ohne deutsche Beteiligung ausgetragen. Die Chemnitzerin Emma Malewski, Titelverteidigerin am Schwebebalken, war bereits im Qualifikations-Wettbewerb nach einem Sturz vorzeitig ausgeschieden.

Am Samstag hatten Vorjahressiegerin Elisabeth Seitz aus Stuttgart am Stufenbarren sowie am Boden Milan Hosseini (Böckingen) jeweils eine Bronzemedaille gewonnen. 2024 werden die europäischen Titelkämpfe vom 24. April bis 5. Mai in Rimini stattfinden.